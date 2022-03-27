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Герои «Холостяка» нашли слабое место девушек

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Холостяк»

Александр Гранков, сначала разочаровавший девушек на «Холостяке», оказался фаворитом среди участниц уже в третьем выпуске проекта благодаря тому, что оказал всем знаки внимания в отличие от его соперника Димаша Адилета.

Ранее, во втором выпуске девятого сезона «Холостяка» Гранкова выбрали всего семь девушек, в то время как Адилета предпочли 14 участниц.

В третьем выпуске фермер Александр Гранков принес девушкам пиццу, сделал каждой комплимент, уделил внимание. Именно этого, по словам самих участниц, им не хватало.

Когда пришло время церемонии роз, и девушкам предстоял выбор, большинство отдали розы Александру Гранкову. Димаш Адилет быстро понял в чем дело и пообещал участницам тоже быть более внимательным.

Что случилось в третьем выпуске «Холостяка»

Холостяки в форме игры ответили на острые вопросы, что позволило девушкам получше узнать героев. Когда Адилет признался, что у него был секс сразу с тремя девушками, некоторые участницы изменили к нему отношение.

Также Димаш сходил на первое свидание, он пригласил погулять Софью Солманидину. Между молодыми людьми сложились теплые отношения, и холостяк подарил девушке розу. Софья призналась в интервью, что испытывает к Димашу симпатию.

Александр Гранков пообщался с несколькими девушками тет-а-тет во время вечеринки. Тахмина Сулейманова «свела с ума» холостяка своей сексуальностью, но сразу после разговора с ней он поцеловал Софью Мацулеву, которую такой поступок шокировал.

После церемонии роз проект покинули две участницы — одна из сестер-близняшек Карина Зингашина и Валерия Пономаренко.

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