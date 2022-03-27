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Глава МИД Британии призвала удвоить санкции против России

Источник:
«Лента.ру»
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Фото: U.S. Department of AgricultureTom Witham

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала антироссийские санкции «реальным рычагом» давления, который можно использовать против российской стороны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. В ответ Запад ввел беспрецедентные санкции.

Она призвала «удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия». Трасс считает, что эскалация нынешней тактики, применяемой Украиной и западными государствами, может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров.

«Эти санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск [с территории Украины], а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет», — приводит «Лента.ру» заявление главы МИД Великобритании.

По ее словам, во время переговоров Британия должна сыграть ключевую роль в обеспечении поддержки Украины «в заключении эффективной сделки».

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Политика #Мир
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