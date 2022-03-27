Глава МИД Британии призвала удвоить санкции против России

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс назвала антироссийские санкции «реальным рычагом» давления, который можно использовать против российской стороны.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. В ответ Запад ввел беспрецедентные санкции.

Она призвала «удвоить санкции и удвоить количество поставляемого Украине оружия». Трасс считает, что эскалация нынешней тактики, применяемой Украиной и западными государствами, может привести президента России Владимира Путина за стол переговоров.

«Эти санкции должны быть сняты только с полным прекращением огня и выводом войск [с территории Украины], а также с обязательствами о том, что дальнейшей агрессии не будет», — приводит «Лента.ру» заявление главы МИД Великобритании.

По ее словам, во время переговоров Британия должна сыграть ключевую роль в обеспечении поддержки Украины «в заключении эффективной сделки».