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Крупный центр обработки данных запустят в Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Крупный дата-центр запустят в 2022 году в городе Усть-Илимске на севере Иркутской области, сообщил директор по GR крупнейшего в Евразии оператора центра обработки данных Bitriver Олег Огиенко на конференции майнеров криптовалюты.

Центр будет иметь мощность более 80 МВт, в нем смогут размещать свое вычислительное оборудование клиенты из разных стран — в том числе из Азии. На первом этапе его будут обслуживать 63 человека.

Это будет второй центр обработки данных Bitriver в Иркутской области. Первый был создан в городе Братске в 2019 году, он имеет мощность 100 МВт. Сейчас там работают более 200 человек, он практически полностью загружен.

26 марта в Иркутске проходит первая всероссийская конференция легальных майнеров криптовалюты. На ней обсуждаются вопросы регулирования отрасли, эффективное использование электроэнергии в новых областях экономики.

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Экономика #Промзона #Иркутск
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