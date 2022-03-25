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Десять человек пострадали в ДТП в Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУ МВД по Томской области

Два автомобиля столкнулись на трассе в Томской области утром в пятницу, в больницу доставлены 10 человек, в том числе один ребенок.

По данным ГУ МВД по Томской области, ранним утром в пятницу на 181 километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево водитель автомобиля Volkswagen Caravelle, двигаясь со стороны Колпашева в сторону Томска, выехал на встречную полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai ix 55. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

По информации регионального департамента здравоохрарения, в результате столкновения в больницу попали десять пострадавших, среди которых один ребенок.

Восемь человек с различными травмами госпитализированы в хирургическое отделение Молчановской больницы, из них пять находятся в состоянии средней степени тяжести, двое — в тяжелом состоянии. Состояние ребенка медики оценивают ближе к удовлетворительному, у него ушибы мягких тканей.

Для троих госпитализированных, в том числе ребенка, готовится перевод в Томск силами санитарной авиации региона. Еще двум пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение.

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