Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов в мире

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост глобальных цен на продовольствие из-за ситуации вокруг Украины может спровоцировать массовые беспорядки.

«Влияние (ситуации вокруг Украины) на цены на продовольствие и голод в этом году и следующем будет значительным. Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах», — цитирует РИА Новости Оконджо-Ивеала.

Она отметила, что 35 африканских стран зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона. «Если мы не подумаем, как можно смягчить последствия войны, это будет еще одна катастрофа, не только в этом году, но и в следующем», — добавила глава организации.

Она выразила обеспокоенность, что существует опасность голодных бунтов, подобно тем, что произошли в 2000-х после резкого роста цен на продовольствие.

Оконджо-Ивеала также заявила, что не может представить возможным исключение России из ВТО из-за спецоперации на Украине, потому что этот процесс будет сложным и потребует одобрения 75% стран-членов.