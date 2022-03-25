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Глава ВТО заявила о риске голодных бунтов в мире

Источник:
РИА Новости
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Фото: Piotr Drabik from Poland / CC BY 2.0

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что рост глобальных цен на продовольствие из-за ситуации вокруг Украины может спровоцировать массовые беспорядки.

«Влияние (ситуации вокруг Украины) на цены на продовольствие и голод в этом году и следующем будет значительным. Продукты и топливо являются двумя наиболее важными статьями в потребительской корзине бедных людей по всему миру. Больше всего пострадают бедные страны и бедные люди в бедных странах», — цитирует РИА Новости Оконджо-Ивеала.

Она отметила, что 35 африканских стран зависели от продовольственных поставок из Черноморского региона. «Если мы не подумаем, как можно смягчить последствия войны, это будет еще одна катастрофа, не только в этом году, но и в следующем», — добавила глава организации.

Она выразила обеспокоенность, что существует опасность голодных бунтов, подобно тем, что произошли в 2000-х после резкого роста цен на продовольствие.

Оконджо-Ивеала также заявила, что не может представить возможным исключение России из ВТО из-за спецоперации на Украине, потому что этот процесс будет сложным и потребует одобрения 75% стран-членов.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

urbasik

Сербы рискуя жизнью. прятали маленькую еврейскую девочку от немцев.И она отплатила по полной.

saxat

вот ей точно расширение нато уже не поможет. земля бетоном.

лачинов

Вы бы господин Новак объяснили почему в России цены на топливо растут . Вы же все таки местный вице-...

kygear

Значит денежек не будет за свои сказочки страшилки.