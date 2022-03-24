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Следы ирбиса в Туве нашли в неожиданном месте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © WWF

Экологи обнаружили следы краснокнижного снежного барса в кластере «Шанчы» природного парка «Тыва», где этот редкий хищник не показывался более 30 лет, сообщает WWF.

«Последний раз следы присутствия снежных барсов на этой территории фиксировали в 1989 году. В марте во время обследования участка мы обнаружили здесь отпечатки лап и много меток, которые кошачьи оставляют, чтобы пометить территорию: поскребы на земле, брызги мочи на скалах. Звери активны: весна — время кошачьих свадеб, это обычное поведение ирбисов в этот сезон», — говорит Александр Карнаухов, старший координатор проектов WWF России в Алтае-Саянском экорегионе.

Кроме того, они нашли следы охоты на сибирских горных козлов — основной пищи снежных барсов в России. Диких копытных здесь достаточно, значит, звери могут здесь остаться на длительное время. Теперь, говорят эксперты, важно обеспечить постоянное патрулирование участка и эффективную охрану.

Кластер «Шанчы» природного парка «Тыва» расположен близко к границе Саяно-Шушенского заповедника (Красноярский край). Эксперты WWF предполагают, что следы на снегу могли оставить снежные барсы, пришедшие с заповедной территории.

На участке, где обнаружены следы снежных барсов, инспекторы установили автоматические камеры. Точно определить, что за особи обосновались в «Шанчы», можно будет только после проверки камер и получения фотографий хищников.

«Факт появления здесь снежных барсов спустя 30 лет – отличный знак. Добычи хватает, других ирбисов на территории нет, то есть, у хищников нет конкурентов, очень важно сохранить это местообитание. Очевидно, что теперь мы усилим присутствие здесь патрульной группы для охраны редкого хищника», — говорит Эдуард Донгак, директор природного парка «Тыва».

Полномасштабный учет снежного барса в России проходит в 2022 году с февраля до апреля в республиках Алтай, Тыва и Бурятия, где обитает до 90 % популяции снежного барса страны. Результаты учета WWF России озвучит в апреле.




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