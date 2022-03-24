АвтоВАЗ выпустит Lada без импортных компонентов

АвтоВАЗ в ближайшие месяцы выпустит специальные версии некоторых моделей Lada, которые будут «менее подвержены влиянию импортных комплектующих», сообщила пресс-служба компании.

АвтоВАЗ не уточняет, каких именно моделей коснутся изменения. «Ведется активная работа по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными решениями», — говорится в заявлении.

Автозавод в апреле собирается восстановить разорванные цепочки поставок комплектующих, а также накопить необходимый запас компонентов для обеспечения более стабильной дальнейшей работы. Для этого летний корпоративный отпуск перенесен на 4-24 апреля.

АвтоВАЗ уже приступил к поиску альтернативных поставщиков компонентов в странах Азии.

Марка Lada состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. Бренд лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах.