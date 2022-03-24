Телеканал 2x2 объявил кастинг ведущих в Telegram

Телеканал 2x2 в честь 15-летия объявил кастинг на ведущего новостной программы, отбор пройдет в Telegram, сообщила пресс-служба канала.

«В апреле у нас большой праздник — нам исполняется 15 лет. Мы решили отметить круглую дату, пригласив в эфир новых ведущих — одним из них можете стать вы. Этой весной 2x2=15», – обратился телеканал к своим зрителям.

Новые ведущие телеканала получат свою новостную программу. Чтобы попасть на 2x2, достаточно записать короткое видео продолжительность 15 секунд и отправить его Telegram-боту @hotline2x2_bot.

За 15 секунд участникам конкурса нужно успеть рассказать, почему они хотят попасть на 2x2. Видео самых ярких участников покажут в эфире телеканала, а трех самых лучших пригласят на работу. Победителями и ведущими «Новости 2x2» станут самые креативные, оригинальные и пунктуальные участники. Конкурс продлится до 30 апреля, принять в нем участие могут зрители старше 16 лет.