Совет безопасности ООН не принял проект резолюции России по Украине, призывающей к прекращению огня для эвакуации мирных граждан, документ не набрал необходимых голосов.

За резолюцию голосовали Россия и Китай. Остальные члены Совбеза ООН воздержались. В число соавторов резолюции вошли Белоруссия, КНДР и Сирия.

«Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам», — заявил постпред России при организации Василий Небензя.

По его словам, представители некоторых делегаций, в том числе США, говорили, что не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. «Что же вы в таком случае воздержались? Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем, какие истинные мотивы вашего воздержания», — приводит РИА Новости слова Небензи.

На решение Запада посетовал и постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь. «Вызывает сожаление, что Совет оказался неспособен достичь договоренности в итоге. Все международное сообщество желает немедленного прекращения огня», — отметил он.