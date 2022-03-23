Стивен Кинг заморозил выход новых книг в России

Американский писатель Стивен Кинг приостановил сотрудничество с издательством «АСТ» по новым контрактам. Новый роман «Билли Саммерс», который появится в магазинах 6 апреля, станет последней новинкой писателя в России.

Издательство получило официальное уведомление о приостановке сотрудничества от агента Кинга, пишут «Ведомости». Сам писатель заявил о том, что не планирует заключать новые контракты с российскими компаниями из-за ситуации на Украине, еще 5 марта в своем Twitter.

При этом права на все ранее купленные произведения остаются за «АСТ» на все время действия контрактов, которые действуют ближайшие три-четыре года, поэтому книги Стивена Кинга какое время еще будут доступны отечественным поклонникам писателя.

Стивен Кинг на сегодня самый издаваемый автор в России. По своим тиражам он опережает российскую писательницу Дарью Донцову. Совокупное количество экземпляров выпущенных в России произведений Кинга составляет около 6,7 миллиона штук.