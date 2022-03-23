НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Стивен Кинг заморозил выход новых книг в России

Источник:
Sibnet.ru
301 1
Фото: © Sibnet.ru

Американский писатель Стивен Кинг приостановил сотрудничество с издательством «АСТ» по новым контрактам. Новый роман «Билли Саммерс», который появится в магазинах 6 апреля, станет последней новинкой писателя в России.

Издательство получило официальное уведомление о приостановке сотрудничества от агента Кинга, пишут «Ведомости». Сам писатель заявил о том, что не планирует заключать новые контракты с российскими компаниями из-за ситуации на Украине, еще 5 марта в своем Twitter.

При этом права на все ранее купленные произведения остаются за «АСТ» на все время действия контрактов, которые действуют ближайшие три-четыре года, поэтому книги Стивена Кинга какое время еще будут доступны отечественным поклонникам писателя.

Стивен Кинг на сегодня самый издаваемый автор в России. По своим тиражам он опережает российскую писательницу Дарью Донцову. Совокупное количество экземпляров выпущенных в России произведений Кинга составляет около 6,7 миллиона штук.

Еще по теме
Музей Новосибирска на набережной откроется после ремонта
Умер писатель Юз Алешковский
Прима-балерина Большого театра покинула Россию
Балет «Конек‑Горбунок» в постановке Кехмана покажут в Новосибирске
смотреть все
Культгид #Искусство
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Украинский певец Потап отказался от российских наград и Бузовой
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
Оптическая иллюзия с кошкой выявит оптимистов и пессимистов
Обсуждение (1)
Самое обсуждаемое
57
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
42
Россия нанесла ракетный удар по базе с иностранными наемниками
41
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
34
Навального приговорили к девяти годам строгого режима
24
России предрекли «вечные» санкции Запада