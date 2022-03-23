Американские тараканы атаковали Сочи

Американский таракан распространился по всей территории Сочи, при этом насекомое впервые появилось в городе только три года назад, сообщил замдиректора по науке Сочинского национального парка Борис Туниев.

Длина тела таракана Periplaneta americana достигает 5 сантиметров, а вместе с усами может превышать 9 сантиметров. Этот вид исторически обитал в Африке, в начале XVII века прижался в Северной Америке, после чего попал в Европу.

Туниев отметил, что сейчас этот таракан встречается по всему миру, населяя в холодных широтах исключительно здания. В Сочи для него максимально благоприятные условия, поэтому он может обитать не только в зданиях, но и в природной среде.

По его словам, внешне красно-коричневый американский таракан напоминает хорошо всем известного рыжего таракана, который распространен по всей России, однако значительно превышает его габаритами.

На сегодня ученым известны свыше 4,5 тысячи видов тараканов, распространенных преимущественно в теплых широтах планеты. При этом рядом с человеком живут только два-три десятка видов.