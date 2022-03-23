Канцлер ФРГ заявил об обратном эффекте санкций против России

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал обратить внимание на негативное влияние антироссийских санкций на экономику европейских стран.

«Возможно, это не краткосрочное событие, а более продолжительный конфликт», — приводит РИА Новости слов Шольца. По словам, это характерно не только для Германии, но и для других европейских стран, зависящих от импорта угля, газа и нефти из России.

Он отметил, что позиция Берлина в этом вопросе осталась неизменной. Германия намерена как можно быстрее достичь независимости от поставок российского импорта угля, нефти и газа, соответствующая деятельность ведется с максимальной интенсивностью и скоростью, подчеркнул он.

«Но в некоторых случаях все еще требуется несколько очень интенсивных строительных работ и, конечно же, заключение контрактов, которые необходимо заключать по всему миру. Но над этим интенсивно работают повсюду, и в том числе сообща в Европе», — заключил Шольц.