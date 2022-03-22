Объявлена дата премьеры трейлера второго «Аватара»

Премьера трейлера нового фильма Джеймса Кэмерона «Аватар 2» состоится 6 мая, первыми его увидят зрители «Доктора Стрэнджа» в кинотеатрах.

Дебютный трейлер второго «Аватара» можно будет увидеть перед сеансами фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», который выходит в прокат 6 мая, сообщает The Ankler.

Когда трейлер появится в Сети, не сообщается. Премьера фильма «Аватар 2» запланирована 15 декабря 2022-го года.

По сюжету второго фильма после принятия образа аватара солдат Джейк Салли становится предводителем народа на'ви и берет на себя миссию по защите новых друзей от корыстных бизнесменов с Земли. На этапе съемок фильма режиссер Джеймс Кэмерон делился со зрителями кадрами процесса, где проговорился, что основное действия второй и третьей частей «Аватара» развернутся в воде.

Неизвестно, увидят ли трейлер нового «Аватара» зрители из России. Из-за ситуации на Украине западные киностудии прекратили прокат голливудских фильмов в российских кинотеатрах.