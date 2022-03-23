Музей Новосибирска на набережной откроется после ремонта

«Музей на набережной» в Новосибирске откроется в среду, постоянная экспозиция посвящена многовековой истории местности, на которой возник современный Новосибирск.

Это левобережные села Кривощеково и Бугры, стоянки и поселения древнего человека Турист-2, Разъезд Иня-1 на правом берегу Оби, где жили люди времен неолита и поздней бронзы, а также легендарное Чертово городище, что находилось на территории нынешнего Октябрьского района Новосибирска.

Посетители увидят, как выглядели жители села Кривощеково— их облик реконструирован в Институте археологии и этнографии СО РАН на основе черепов, найденных во время археологических работ.

На выставке будут представлены одежда, обувь и домашняя утварь, нательные кресты кривощековцев, предметы, принадлежавшие жителям села Бугры, фотокопии уникальных документов. Вход в день открытия — свободный.

На выставке «Город в руках» посетители впервые смогут увидеть около 120 оригиналов почтовых открыток начала ХХ века с видами Ново-Николаевска, выпущенных в российских и зарубежных типографиях.