Горняков эвакуировали из кузбасской шахты «Листвяжная»

Эвакуация шахтеров прошла на «Листвяжной» во вторник утром, по предварительным данным, из-за сбоя в работе вентиляции.

При плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на восемь минут, что соответствует регламенту, сообщил ТАСС представитель министерства угольной промышленности региона.

В шахте были 142 человека, их эвакуируют, угрозы жизни горняков нет. Работы на «Листвяжной» приостановили до выяснения причин произошедшего.

Десять человек почувствовали себя плохо, их доставили в больницу, остальных осмотрят врачи, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на медиков.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. Под землей в это время находились 285 человек. 46 шахтеров и пятеро горноспасателей погибли.