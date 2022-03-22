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Горняков эвакуировали из кузбасской шахты «Листвяжная»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу / CC BY 4.0

Эвакуация шахтеров прошла на «Листвяжной» во вторник утром, по предварительным данным, из-за сбоя в работе вентиляции.

При плановом переходе с рабочего на резервный вентилятор главного проветривания произошла задержка на восемь минут, что соответствует регламенту, сообщил ТАСС представитель министерства угольной промышленности региона.

В шахте были 142 человека, их эвакуируют, угрозы жизни горняков нет. Работы на «Листвяжной» приостановили до выяснения причин произошедшего.

Десять человек почувствовали себя плохо, их доставили в больницу, остальных осмотрят врачи, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на медиков.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла 25 ноября 2021 года. Под землей в это время находились 285 человек. 46 шахтеров и пятеро горноспасателей погибли.

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ЧП #Происшествия #Кузбасс
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