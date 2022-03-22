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Грузовик с сахаром перевернулся на красноярской трассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МВД по Красноярскому краю

Девушка на иномарке столкнулась с грузовиком, в результате столкновения грузовик перевернулся, из него выпали мешки с сахаром и бутылки масла.

ДТП произошло утром на 642 километре трассы Р255 «Сибирь» в Красноярском крае, сообщает ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, девушка-водитель автомобиля Toyota Vitz выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате происшествия оба водителя были госпитализированы.

Судя по фото с места аварии, в грузовике везли сахар и подсолнечное масло. На трассе сотрудники Госавтоинспекции осуществляют реверсивное движение.

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Топ комментариев

AlexEvil

Кому этот клоун может угрожать ??? Все его слова это пук в воду !!!!Трус несчастный!!!

Starbit

забавный укропец, тявкает там че то, думает, что его кто то боится))

rumatam

кроме капитуляции не принимать никакие предложения.

kygear

Не получится..Так как в ООН нет границ между территориями.А украина это одуревшая на нацизме провинция...
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