Грузовик с сахаром перевернулся на красноярской трассе

Девушка на иномарке столкнулась с грузовиком, в результате столкновения грузовик перевернулся, из него выпали мешки с сахаром и бутылки масла.

ДТП произошло утром на 642 километре трассы Р255 «Сибирь» в Красноярском крае, сообщает ГУ МВД по региону.

По предварительной информации, девушка-водитель автомобиля Toyota Vitz выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком. В результате происшествия оба водителя были госпитализированы.

Судя по фото с места аварии, в грузовике везли сахар и подсолнечное масло. На трассе сотрудники Госавтоинспекции осуществляют реверсивное движение.