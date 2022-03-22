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Иван Дорн и артисты его лейбла удалят музыку с российских площадок

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Mary Mitso / CC BY-SA 4.0

Украинский артист Иван Дорн и музыканты, входящие в состав его лейбла Masterskaya, лишат российских и белорусских слушателей своих песен. Об этом сообщается в телеграм-канале лейбла.

«Мы в Masterskaya закрываем наш музыкальный каталог для России и Беларуси», — говорится в сообщении.

В состав украинского лейбла Masterskaya входят такие музыканты как Yuko, Гурт, Константин, Ocran, Тонка, Layah.

На момент публикации треки вышеупомянутых артистов еще загружаются на музыкальных сервисах «Яндекс. Музыка» и «VK Музыка».

Ранее свои песни россиянам запретил слушать музыкант Макс Барс ких, который также не вернул российским поклонникам деньги за отмененные концерты.


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