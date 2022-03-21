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Торговля с Европой оказалась для России важнее Китая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россия сильно зависит от торговых отношений с государствами, которые ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, выяснили эксперты международной аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza.

Так, совокупный товарооборот с государствами, которые ввели ограничения и попали в так называемый список «недружественных стран», превышает 425 миллиардов долларов, что составляет 54,2% от общего торгового оборота России.

Евросоюз был главным торговым партнером России в 2021 года, на него приходилось 36% от общего товарооборота. На первом месте среди стран ЕС Германия —57,34 миллиарда долларов, далее следуют Нидерланды (46,35 миллиарда) и Италия (31,42 миллиарда).

На долю США приходится 34,57 миллиарда долларов. В целом торговля с Европой для России в два раза превосходит товарооборот с КНР. При этом Китай — лидер по товарообороту среди стран, отказавшихся от санкций, он составляет 140,7 миллиарда долларов (17,9%)

На втором месте после КНР оказалась Белоруссия (38,4 миллиарда), замыкает тройку Турция (33 миллиарда долларов). В топ-5 также попали Казахстан (25,6 миллиарда долларов) и Индия (13,6 миллиарда долларов).

Санкции в отношении России были введены США, странами Евросоюза, Великобританией, Японией и некоторыми другими государствами начала объявленной президентом Владимиром Путиным спецоперации на Украине.

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Топ комментариев

D762

Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.

pepelmetal

То есть другие зенитно-ракетные системы оказывается ни на что не способны)?

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
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