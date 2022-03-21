Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет

Потепление до нуля градусов придет в Новосибирск на этой неделе, к выходным ожидаются оттепели, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Ждем постепенного повышения температуры, к выходным — до оттепели. Погода с осадками разной интенсивности и ветром. Облачно будет, солнца не будет видно. Температуры — слабо отрицательные, в дневные часы близятся к нулю», — рассказала собеседница.

По данным синоптиков, во вторник ночь ожидается без осадков, днем в Новосибирске пройдет мокрый снег. Ночью будет 8-10, днем — 2-4 градусов холода.

В среду также ожидаются снег и мокрый снег. Ветер днем усилится до 7-12 метров в секунду. Ночью ожидается 8-10 градусов мороза, днем — от нуля до минус 2 градусов.

Снег и мокрый снег продолжатся в четверг, также будет дуть сильный ветер. Ночью будет минус 6-8 градусов, днем — около нуля.