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Синоптики рассказали, когда в Новосибирске потеплеет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Потепление до нуля градусов придет в Новосибирск на этой неделе, к выходным ожидаются оттепели, сообщила Sibnet.ru в понедельник начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

«Ждем постепенного повышения температуры, к выходным — до оттепели. Погода с осадками разной интенсивности и ветром. Облачно будет, солнца не будет видно. Температуры — слабо отрицательные, в дневные часы близятся к нулю», — рассказала собеседница.

По данным синоптиков, во вторник ночь ожидается без осадков, днем в Новосибирске пройдет мокрый снег. Ночью будет 8-10, днем — 2-4 градусов холода.

В среду также ожидаются снег и мокрый снег. Ветер днем усилится до 7-12 метров в секунду. Ночью ожидается 8-10 градусов мороза, днем — от нуля до минус 2 градусов.

Снег и мокрый снег продолжатся в четверг, также будет дуть сильный ветер. Ночью будет минус 6-8 градусов, днем — около нуля.

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Топ комментариев

D762

Ну не для всех. У шестьдесят девятого, кислотность все полости заполнила.

pepelmetal

То есть другие зенитно-ракетные системы оказывается ни на что не способны)?

Disobedient

Не унижай себя еще больше.))) Ты и так целую ветку комментариев удалил. Нет у предателей ни чести не...

Очаков

Неприятные моменты)У него вся жизнь из этих моментов и состоит)))
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