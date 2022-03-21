Ученые НГУ заменят иностранные волокна для авиации

Новосибирские ученые смогут в короткие сроки обеспечить полное импортозамещение в создании композитов для авиации и космонавтики, сообщает пресс-служба НГУ.

Зарубежные методы производства требуют больших временных затрат и вложений: стоимость итоговой продукции превышает несколько тысяч долларов за фунт.

«Иностранные волокна запрещены к экспорту в Россию, что затрудняет создание композитов на их основе. Наша технология позволяет в короткие сроки и с меньшими затратами получить качественное карбидокремниевого волокно для космонавтики и авиации», — сказал научный сотрудник Отдела прикладной физики ФФ НГУ Евгений Галашов.

Новый подход ученых НГУ основан на химической реакции образования карбида кремния на поверхности непрерывной углеродной нити, погруженной в раствор-расплав кремния.

Команда изготовила опытный реактор, получила образцы карбидокремниевого волокна. Ведутся работы по созданию промышленного вакуумного реактора для получения непрерывного кернового карбидокремниевого волокна.

Для запуска установки в 2023 году проекту требуется софинансирование в размере 10 миллионов рублей, после чего можно будет начать коммерческие поставки отечественных карбидокремниевых волокон.