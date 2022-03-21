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Траты россиян на здоровья сократились на 6,5%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жители России стали тратить меньше денег на лечение, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года траты на здоровье снизились на 6,5%.

«С начала текущего года общее количество покупок в категории "здоровье" снизилось на 6,5%. При этом средний чек одной покупки с января по середину марта 2022 года составил 1556 рублей. В 2021 году средний чек одной операции по карте банка в рассматриваемой категории составил 1453 рубля», — приводит ТАСС исследование банка «Русский стандарт».

Больше всего покупок в сегменте «здоровье» россияне делают в аптеках, где средний чек в 2021 году составил 756 рублей. На втором месте — платные услуги в больницах (средний чек 4,1 тысячи рублей), далее идут траты на практикующих врачей (4,5 тысячи рублей), стоматологические услуги (7,5 тысячи рубля) и оптика (3,3 тысячи рублей).

Отдельно аналитики посчитали траты на здоровье в зависимости от пола. Выяснилось, что женщины на 19% чаще совершают такие покупки, чем мужчины.

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