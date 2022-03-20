НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Экономист рассказал, когда евро станет дешевле доллара

Источник:
«Прайм»
391 0
Фото: © Sibnet.ru

Разница в курсе доллара и евро против рубля на форексе и на Московской бирже, подскочившая в начале марта, сокращается, сообщил доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

Ослабление евро относительно доллара связано как с проблемами европейской экономики, так и с попытками банков заработать на волатильности курсов, пояснил Тимофеев в беседе с «Прайм».

«Коррекция пары евро/доллар происходит в преддверии открытия бирж, уже сегодня прослеживается возможность укрепления рубля и юаня, а также потенциал восстановления стоимости российских активов», отметил эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУпадет ли доллар ниже 100 рублей

Тимофеев считает, что такая ситуация демонстрирует сильное ослабление европейской экономики — она зависит от конъюнктурного видения России.

Если переход на расчеты для Европы по нефти и газу в рублях состоится, этот процесс будет форсирован, заключил эксперт.

Еще по теме
Медведев пообещал, что коллапса в экономике России не будет
ЕС захотел изъять имущество россиян и передать его Украине
Роскачество предупредило о новом способе кражи данных банковских карт
Оформить онлайн: как получить налоговый вычет в 2022 году
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Алан Бадоев осудил Гагарину за выступление на «Крымской весне»
Раскрыта причина массового увольнения журналистов с ТВ
Байден публично оскорбил Путина
Белый дом шутливо ответил на санкции России против Байдена
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
56
Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие
39
Байден публично оскорбил Путина
39
Минобороны узнало о подготовке националистами химатак на Украине
32
Россия покинула Совет Европы
31
Путин указал на варварскую и жестокую акцию ВСУ в Донецке
Sibnet.Ru