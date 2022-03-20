Экономист рассказал, когда евро станет дешевле доллара

Разница в курсе доллара и евро против рубля на форексе и на Московской бирже, подскочившая в начале марта, сокращается, сообщил доцент кафедры экономики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев.

Ослабление евро относительно доллара связано как с проблемами европейской экономики, так и с попытками банков заработать на волатильности курсов, пояснил Тимофеев в беседе с «Прайм».

«Коррекция пары евро/доллар происходит в преддверии открытия бирж, уже сегодня прослеживается возможность укрепления рубля и юаня, а также потенциал восстановления стоимости российских активов», отметил эксперт.

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Тимофеев считает, что такая ситуация демонстрирует сильное ослабление европейской экономики — она зависит от конъюнктурного видения России.

Если переход на расчеты для Европы по нефти и газу в рублях состоится, этот процесс будет форсирован, заключил эксперт.