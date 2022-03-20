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Лавров обвинил Польшу в планах взять под контроль запад Украины

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что инициатива о введении миротворцев НАТО на Украину может подразумевать фактический контроль Польши над западной частью страны.

«Премьер-министр Польши Моравецкий сейчас выдвигает идею направить на Украину миротворческие силы НАТО. Я не исключаю, что, если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основу таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмет под контроль Западную Украину, во главе со Львовом, и там будет оставаться длительный период», — цитирует «Интерфакс» Лаврова.

По словам главы МИД России, ему кажется, «план-то в этом заключается». «Я считаю, что это такая демагогическая инициатива, и натовцы поймут, что надо им все-таки быть разумными и реалистичными», — отметил Лавров.

Ранее Киев с визитом посетила делегация с участием премьер-министров Польши, Чехии и Словении Матеуша Моравецкого, Петра Фиалы и Янеза Яншея.

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Политика #Мир #Россия
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