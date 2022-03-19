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Лукашенко оценил здоровье Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Республики Беларусь

Президент России Владимир Путин находится в форме и совершенно здоров, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью японской телекомпании TBS.

«Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек», — сказал Лукашенко.

Белорусские лидер посоветовал западным СМИ перестать транслировать новости о плохом состоянии здоровья Путина. По его словам, все эти разговоры ведутся, чтобы подорвать доверие внутри России к президенту. «Не получится!», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин работает по ненормированному графику, но его эмоциональное состояние в норме. Официальный представитель Кремля прокомментировал изменения в работе главы государства.

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Политика #Мир #Россия
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