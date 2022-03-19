Россия применила на Украине гиперзвуковое оружие

Вооруженные силы России впервые использовали на территории Украины гиперзвуковой оружие — ракетный комплекс «Кинжал» уничтожил крупный подземный склад боеприпасов на западе Украины, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Авиационным ракетным комплексом "Кинжал" с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области», — уточнил он.

Также был уничтожены центры радиотехнической разведки украинских сил в двух населенных пунктах Одесской области, в этой операции использовался береговой ракетный комплекс «Бастион», отмечается в сообщении.

Всего в ночь на 19 марта российские вооруженные силы поразили 69 военных объектов на Украине. В списке четыре ракетных комплекса, четыре командных пункта, одна радиолокационная станция, три установки реактивных систем залпового огня и 12 складов с ракетно-артиллерийским вооружением.

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля, заявленная цель — «демилитаризация» и «денацификация», защита населения Донбасса и предотвращение угрозы безопасности для Москвы.