Электронику, необходимую для производства машин Lada Vesta на ижевском автозаводе, могут начать создавать в России в ближайшие два года, сообщил первый вице-премьер Удмуртии Константин Сунцов.

«Есть вопрос в доставке комплектующих и в получении, (это) электроника. Это, на самом деле, на ближайшие два года то, что должно точно начать производиться в России, вот эти комплектующие», — цитирует Сунцова ТАСС.

Он отметил, что для этого нужно осуществлять поиск необходимых компетенций. Сунцов напомнил, что сейчас вопрос поставки комплектующих решается, не останавливается работа над новой моделью.

«Сегодня все новые автомобили, европейские прочие, они встают, производства встают, из-за того, что этих чипов не хватает», — сказал первый вице-премьер Удмуртии.

АвтоВАЗ приостанавливал сборку автомобилей в Тольятти и Ижевске 5 марта, а также в период с 9 по 11 марта из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов. Работа ижевской площадки будет простаивать с 14 по 18 марта.