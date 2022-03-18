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Лед Байкала треснул рядом с туристическими местами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Многочисленные трещины образовались на Байкале в непосредственной близости от туристических мест, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

По данным ведомства, промоины, трещины и нажимы появляются повсеместно. В Слюдянском районе толщина льда варьируется от 20 до 50 сантиметров, имеются многочисленные трещины ледового поля по южному побережью. Местами их ширина достигает метра.

Открытая вода наблюдается в устье реки Ангары в поселке Листвянка и в районе населенного пункта Порт Байкал. В Ольхонском районе по береговой линии образовались промоины.

По данным синоптиков, толщина льда на Байкале сейчас преимущественно меньше нормы на 13-33 сантиметров.

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number10

Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.

GammiPluh

А где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)

Очаков

В Укрятне, в схроне засел.

Алекс555

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