Лед Байкала треснул рядом с туристическими местами

Многочисленные трещины образовались на Байкале в непосредственной близости от туристических мест, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

По данным ведомства, промоины, трещины и нажимы появляются повсеместно. В Слюдянском районе толщина льда варьируется от 20 до 50 сантиметров, имеются многочисленные трещины ледового поля по южному побережью. Местами их ширина достигает метра.

Открытая вода наблюдается в устье реки Ангары в поселке Листвянка и в районе населенного пункта Порт Байкал. В Ольхонском районе по береговой линии образовались промоины.

По данным синоптиков, толщина льда на Байкале сейчас преимущественно меньше нормы на 13-33 сантиметров.