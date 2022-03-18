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Новосибирцы отложили часть зарплаты на «черный день»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Почти 70% респондентов откладывают деньги с зарплаты, большинство из них копит на «черный день», сообщает Зарплата.ру.

Опрос проводили с 10 по 15 марта среди 2210 жителей страны – в том числе и из Новосибирской области. По данным исследования, 68% респондентов откладывают деньги с зарплаты.

Большинство из них копит на «черный день» (29%), также участники опроса откладывают на недвижимость (23%), на крупные покупки (18%), на отпуск (14%), на все понемногу (9%), на ремонт (5%) и на дорогостоящую технику (2%). 

Те респонденты, которым не удается откладывать деньги с зарплаты, называют основными причинами этого низкую оплату труда (59%), которой хватает только на основные расходы, кредиты (24%). Кроме того, некоторые считают, что копить финансовые средства бессмысленно (15%).

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Топ комментариев

number10

Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.

GammiPluh

А где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)

Очаков

В Укрятне, в схроне засел.

Алекс555

Скорей всего в ФСБ воспитывают. Тихо постучали и потекло.
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