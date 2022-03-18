Новосибирцы отложили часть зарплаты на «черный день»

Почти 70% респондентов откладывают деньги с зарплаты, большинство из них копит на «черный день», сообщает Зарплата.ру.

Опрос проводили с 10 по 15 марта среди 2210 жителей страны – в том числе и из Новосибирской области. По данным исследования, 68% респондентов откладывают деньги с зарплаты.

Большинство из них копит на «черный день» (29%), также участники опроса откладывают на недвижимость (23%), на крупные покупки (18%), на отпуск (14%), на все понемногу (9%), на ремонт (5%) и на дорогостоящую технику (2%).

Те респонденты, которым не удается откладывать деньги с зарплаты, называют основными причинами этого низкую оплату труда (59%), которой хватает только на основные расходы, кредиты (24%). Кроме того, некоторые считают, что копить финансовые средства бессмысленно (15%).