Новосибирцы отложили часть зарплаты на «черный день»

Почти 70% респондентов откладывают деньги с зарплаты, большинство
из них копит на «черный день», сообщает Зарплата.ру.
Опрос проводили с 10 по 15 марта среди 2210 жителей страны –
в том числе и из Новосибирской области. По данным исследования, 68%
респондентов откладывают деньги с зарплаты.
Большинство из них копит на «черный день» (29%), также
участники опроса откладывают на недвижимость (23%), на крупные покупки (18%),
на отпуск (14%), на все понемногу (9%), на ремонт (5%) и на дорогостоящую
технику (2%).
Те респонденты, которым не удается откладывать деньги с зарплаты, называют основными причинами этого низкую оплату труда (59%), которой хватает только на основные расходы, кредиты (24%). Кроме того, некоторые считают, что копить финансовые средства бессмысленно (15%).
number10Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.
GammiPluhА где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)
ОчаковВ Укрятне, в схроне засел.
Алекс555Скорей всего в ФСБ воспитывают. Тихо постучали и потекло.