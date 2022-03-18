Эксперт рассказал о новом виде мошенничества в Сети

Россияне рискуют столкнуться с мошенниками в попытках найти нелицензионные версии ПО, недоступного из-за санкций, предупредил эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.
Злоумышленники в текущих условиях санкций могут воспользоваться спросом на «обходные» способы покупки программ, сказал Сизов в интервью радио Sputnik.
«Такая ситуация — это отличная возможность для мошенников. Они будут предлагать россиянам обходные пути для доступа к программному обеспечению, которое стало недоступным», — предупредил эксперт.
По его словам, злоумышленники могут использовать две схемы: получение денег без предоставления товара или продажу вредоносного софта под видом безопасных вариантов стандартного ПО. В последнем случае мошенники могут получить доступ к персональным и банковским данным.
«Не стоит бежать и искать всевозможные пути получить попавшие под санкции программы. Стоит выдохнуть и подождать, когда данная ситуация стабилизируется. Скорее всего, в самое ближайшее время мы вернемся к нормальной ситуации», — рекомендовал Сизов.
number10Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.
GammiPluhА где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)
ifhbrjdА пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.
ОчаковВ Укрятне, в схроне засел.