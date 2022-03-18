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Эксперт рассказал о новом виде мошенничества в Сети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Россияне рискуют столкнуться с мошенниками в попытках найти нелицензионные версии ПО, недоступного из-за санкций, предупредил эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов.

Злоумышленники в текущих условиях санкций могут воспользоваться спросом на «обходные» способы покупки программ, сказал Сизов в интервью радио Sputnik.

«Такая ситуация — это отличная возможность для мошенников. Они будут предлагать россиянам обходные пути для доступа к программному обеспечению, которое стало недоступным», — предупредил эксперт.

По его словам, злоумышленники могут использовать две схемы: получение денег без предоставления товара или продажу вредоносного софта под видом безопасных вариантов стандартного ПО. В последнем случае мошенники могут получить доступ к персональным и банковским данным.

«Не стоит бежать и искать всевозможные пути получить попавшие под санкции программы. Стоит выдохнуть и подождать, когда данная ситуация стабилизируется. Скорее всего, в самое ближайшее время мы вернемся к нормальной ситуации», — рекомендовал Сизов.

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Топ комментариев

number10

Он возможно на Украине в специальных информационных центрах сидел, по ним ракетами ударили.

GammiPluh

А где этот великий демократ - дегенерат great_america? я чет за него переживаю, примолк что-то)

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.

Очаков

В Укрятне, в схроне засел.
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