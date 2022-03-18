Земфира удалила все видео c YouTube, кроме двух

Певица Земфира серьезно почистила свой YouTube-канал, она удалила все клипы, оставив только два видео.

На YouTube-канале Земфиры осталась концертная запись песни «Не стреляйте» и кавер на песню «Вiдпусти» украинской рок-группы «Океан Ельзи». В Instagram певицы также осталось только две записи.

По мнению других представителей шоу-бизнеса, например украинского клипмейкера Алана Бадоева, так Земфира выразила свою гражданскую позицию. Бадоев поблагодарил Земфиру за подобный жест.

Из-за военной спецоперации на Украине многие артисты на время прекратили выпускать треки, связывая это с неблагоприятным временем для творчества.