Миллиардер, руководитель объединенной компании «Русал» и En+ Group Олег Дерипаска назвал пять шагов к процветанию России, сообщил он в своем телеграм-канале.

Он отметил, что не планирует идти работать в Центробанк, «ни в какие другие начальники». Но сделает «все возможное и невозможное, чтобы Россия больше никогда в такую засаду не попала».

Для этого, по его словам, надо сделать пять основных шагов. В частности, заключить мир, «распустить Газмяс и закончить весь Госкапитализм», «начать поднимать Сибирь и Дальний Восток, добиться полной воли для предпринимателей и людей, начать все заново».

Расуждал о посте в Центробанке Дерипаска не просто так. Срок полномочий Набиуллиной истекает 24 июня 2022 года. Главу ЦБ назначает Госдума. По закону президент должен представить ей кандидатуру на пост главы ЦБ не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий. В случае с Набиуллиной это до 24 марта.



