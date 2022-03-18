Внедорожник столкнулся с судном на воздушной подушке на Байкале. ВИДЕО

Toyota Land Cruiser столкнулся с судном на воздушной подушке на Байкале, это привело к пожару, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

ЧП случилось вечером в четверг на льду пролива Малое море озера Байкал. В результате бокового столкновения судна на воздушной подушке «Хивус» и внедорожника Toyota Land Cruiser произошло возгорание.

К моменту прибытия спасателей оба транспортных средства выгорели полностью, но в происшествии никто не пострадал.

Авария произошла вне ледовой переправы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.