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Внедорожник столкнулся с судном на воздушной подушке на Байкале. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: ©

Toyota Land Cruiser столкнулся с судном на воздушной подушке на Байкале, это привело к пожару, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

ЧП случилось вечером в четверг на льду пролива Малое море озера Байкал. В результате бокового столкновения судна на воздушной подушке «Хивус» и внедорожника Toyota Land Cruiser произошло возгорание.

К моменту прибытия спасателей оба транспортных средства выгорели полностью, но в происшествии никто не пострадал.

Авария произошла вне ледовой переправы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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