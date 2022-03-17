Крошечная звезда испустила гигантский луч антиматерии

Международная команда астрономов получила изображение гигантского пучка длиной около 60 триллионов километров, состоящего из материи и антиматерии.

Обнаруженный астрономами с помощью обсерватории Chandra луч является рекордным по длине для событий такого рода, пишет The Astrophysical Journal. При этом его испустил крошечный пульсар диаметром всего 16 километров.

Впервые ученые заметили этот луч еще в 2020 году, однако до последнего времени они не могли определить его точные параметры. Последние наблюдения показали, что луч оказался почти в три раза длиннее, чем считалось изначально.

Исследователи отмечают, что рекордную структуру породил пульсар PSR J2030+4415, который расположен примерно в 1600 световых годах от Земли. Это крошечная звезда, которая вращается с огромной скоростью, совершая три оборота в секунду.

Открытие может изменить представления об источниках антиматерии Млечного Пути. Ученые уверены, что данные помогут понять, почему именно наша Галактика оказалась насыщена большим количеством позитронов.