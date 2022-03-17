НАВЕРХ
#Наука #Космос #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Крошечная звезда испустила гигантский луч антиматерии

Источник:
Sibnet.ru
155 1
Фото: © NASA

Международная команда астрономов получила изображение гигантского пучка длиной около 60 триллионов километров, состоящего из материи и антиматерии.

Обнаруженный астрономами с помощью обсерватории Chandra луч является рекордным по длине для событий такого рода, пишет The Astrophysical Journal. При этом его испустил крошечный пульсар диаметром всего 16 километров.

Впервые ученые заметили этот луч еще в 2020 году, однако до последнего времени они не могли определить его точные параметры. Последние наблюдения показали, что луч оказался почти в три раза длиннее, чем считалось изначально.

Исследователи отмечают, что рекордную структуру породил пульсар PSR J2030+4415, который расположен примерно в 1600 световых годах от Земли. Это крошечная звезда, которая вращается с огромной скоростью, совершая три оборота в секунду.

Открытие может изменить представления об источниках антиматерии Млечного Пути. Ученые уверены, что данные помогут понять, почему именно наша Галактика оказалась насыщена большим количеством позитронов.

Еще по теме
Меркурий оказался усеян алмазами
Илон Маск вызвал Путина на поединок
Новосибирец снял на видео северное сияние
Лунный грунт оказался крайне опасен для человека
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Wildberries атаковал вирус‑шифровальщик
Раскрыта причина массового увольнения журналистов с ТВ
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия избежала государственного дефолта
Байден публично оскорбил Путина
Роботизированный танк «Штурм» пройдет боевые испытания
Отменен запрет на российские продажи смартфонов Samsung
О самом главном
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
41
Германия откажется от нефти и угля из России
36
Илон Маск вызвал Путина на поединок
32
Киев заявил о движении Украины и России к компромиссу
31
Путин указал на варварскую и жестокую акцию ВСУ в Донецке
31
Россия покинула Совет Европы
Sibnet.Ru