Прима-балерина Большого театра покинула Россию

Прима-балерина Государственного академического Большого театра Ольга Смирнова покинула Россию и будет работать в Голландии, сообщается на сайте Национального балета Нидерландов.

«Ольга Смирнова приняла решение покинуть Большой театр России и продолжить свою карьеру в Национальном балете Нидерландов», — подтвердила пресс-служба Большого театра.

Причину такого решения в театре называть не стали. Известно, что в начале марта танцовщица опубликовала пацифистский пост, в котором подчеркнула, что политические вопросы в цивилизованном обществе должны решаться исключительно путем мирных переговоров.

Газета The New York Times отметила, что Смирнова стала одним из самых значительных российских деятелей культуры, покинувших страну из-за ее действий в Украине.