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Прима-балерина Большого театра покинула Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © operaballet.nl

Прима-балерина Государственного академического Большого театра Ольга Смирнова покинула Россию и будет работать в Голландии, сообщается на сайте Национального балета Нидерландов.

«Ольга Смирнова приняла решение покинуть Большой театр России и продолжить свою карьеру в Национальном балете Нидерландов», — подтвердила пресс-служба Большого театра.

Причину такого решения в театре называть не стали. Известно, что в начале марта танцовщица опубликовала пацифистский пост, в котором подчеркнула, что политические вопросы в цивилизованном обществе должны решаться исключительно путем мирных переговоров.

Газета The New York Times отметила, что Смирнова стала одним из самых значительных российских деятелей культуры, покинувших страну из-за ее действий в Украине.

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Топ комментариев

gray405

я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...

нина90

Свежо придание да верится с трудом!

Вася 22

Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???

ifhbrjd

А пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.
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