Объявлена новая победительница конкурса «Мисс мира»

Жительница Польши Каролина Белявская победила на 70-м международном конкурсе красоты «Мисс мира», сообщается на официальном сайте конкурса.

«Каролина Белявская из Польши стала 70-й Мисс Мира, надевшей заветную голубую корону. Первой вице-мисс мира стала американка Шри Сайни, второй — жительница Кот-д'Ивуара Оливия Яче», — говорится в сообщении.

Как сообщают организаторы, победительница конкурса учится в магистратуре по менеджменту и хотела бы продолжить обучение. Она активно занимается волонтерской деятельностью, например, участвовала в организации в Лодзи (Польша) пункта помощи для бездомных.

Проведение 70-го конкурса было запланировано на конец 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 переносилось несколько раз. В итоге было принято решение о проведении финала 16 марта 2022 года в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).

В соревновании приняли участие представительницы 97 стран — наименьшее количество за последние 19 лет. В полуфинал прошли 40 конкурсанток. Россия в этом году в конкурсе не участвовала (в 2020-2021 годах национальный конкурс не проводился в связи с пандемией).