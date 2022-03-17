Объявлена новая победительница конкурса «Мисс мира»

Жительница Польши Каролина Белявская победила на 70-м международном конкурсе красоты «Мисс мира», сообщается на официальном сайте конкурса.
«Каролина Белявская из Польши стала 70-й Мисс Мира, надевшей заветную голубую корону. Первой вице-мисс мира стала американка Шри Сайни, второй — жительница Кот-д'Ивуара Оливия Яче», — говорится в сообщении.
Как сообщают организаторы, победительница конкурса учится в магистратуре по менеджменту и хотела бы продолжить обучение. Она активно занимается волонтерской деятельностью, например, участвовала в организации в Лодзи (Польша) пункта помощи для бездомных.
Проведение 70-го конкурса было запланировано на конец 2020 года, однако из-за пандемии COVID-19 переносилось несколько раз. В итоге было принято решение о проведении финала 16 марта 2022 года в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико).
В соревновании приняли участие представительницы 97 стран — наименьшее количество за последние 19 лет. В полуфинал прошли 40 конкурсанток. Россия в этом году в конкурсе не участвовала (в 2020-2021 годах национальный конкурс не проводился в связи с пандемией).
gray405я не специалист в политической сфере! но может быть перед всякими тело движениями надо было навести в...
нина90Свежо придание да верится с трудом!
Вася 22Блин ну когда же ужеж ....жить то когда ? куды ты нас опять завел ???
ifhbrjdА пусть в суд на него подаст. В какой-нибудь.