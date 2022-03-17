Власти закупят знаки к юбилею Енисейской губернии за 4 млн рублей

Власти Красноярского края заказали 1,5 тысячи почетных знаков к 200-летию Енисейской губернии почти на 4 миллиона рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Значки заказал краевой Центр международных и культурных связей. Договор заключен с красноярской рекламно-производственной компанией «АртСтиль».

Согласно документам, значки изготовят из сплава цинка, никеля и меди, и покроют под золото. На них будут изображены гербы Енисейской губернии и Красноярского края с юбилейными надписями «200 лет» и «Основана в 1822 году».

Общая стоимость — 3,9 миллиона рублей, из них стоимость знаков — 1,14 миллиона рублей, удостоверений — 105 тысяч, футляров — 2,751 миллиона.

Вручать их будут жителей Красноярского края, Тувы и Хакасии «за вклад в общественно-политическое, социально-экономическое, культурно-историческое, духовно-нравственное развитие территорий, входивших в состав Енисейской губернии».