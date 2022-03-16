Путин пообещал увеличить доходы граждан

Российские власти в ближайшее время увеличат социальные выплаты, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере и прожиточный минимум, заявил президент Владимир Путин.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат», — сказал глава государства на совещании с правительством.

Он также подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Документ подразумевает мониторинг цен на товары первой необходимости, устранение повышенного спроса и поддержку занятости.

В нем также указано, что главы регионов должны принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе рассмотреть возможность адресной поддержки разных категорий людей и единовременных денежных выплат.