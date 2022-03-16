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Путин пообещал увеличить доходы граждан

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские власти в ближайшее время увеличат социальные выплаты, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере и прожиточный минимум, заявил президент Владимир Путин.

«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат», — сказал глава государства на совещании с правительством.

Он также подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Документ подразумевает мониторинг цен на товары первой необходимости, устранение повышенного спроса и поддержку занятости.

В нем также указано, что главы регионов должны принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе рассмотреть возможность адресной поддержки разных категорий людей и единовременных денежных выплат.

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karuto

Вот и хорошо, что решились. Вот и славно.

nicollaich

Защищать права человека можно и в отдельно взятой России, без членства в СЕ.

tsp

Действительно, есть над чем пошутить.

slavaynin

Это же Россия их закрыла,как и украину.
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