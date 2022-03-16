Путин пообещал увеличить доходы граждан

Российские власти в ближайшее время увеличат социальные выплаты, пенсии, зарплаты в бюджетной сфере и прожиточный минимум, заявил президент Владимир Путин.
«Понимаю, что серьезно бьет по доходам людей рост цен. Поэтому в ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат», — сказал глава государства на совещании с правительством.
Он также подписал указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Документ подразумевает мониторинг цен на товары первой необходимости, устранение повышенного спроса и поддержку занятости.
В нем также указано, что главы регионов должны принять исчерпывающие меры по обеспечению социально-экономической стабильности, в том числе рассмотреть возможность адресной поддержки разных категорий людей и единовременных денежных выплат.
karutoВот и хорошо, что решились. Вот и славно.
nicollaichЗащищать права человека можно и в отдельно взятой России, без членства в СЕ.
tspДействительно, есть над чем пошутить.
slavayninЭто же Россия их закрыла,как и украину.