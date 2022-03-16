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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Зеленский попросил Конгресс США предоставить самолеты и системы ПВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед американским Конгрессом по видеосвязи и попросил в качестве альтернативы бесполетной зоны над страной поставить самолеты и системы противовоздушной обороны, следует из трансляции на YouTube.

«Мне нужно защитить наше небо и мне нужна ваша помощь», — обратился он к американским конгрессменам, призвав также ввести новые санкции против России, в том числе против всех российских политиков, которые остаются на своих постах.

Зеленский также попросил все американские компании покинуть российский рынок, а порты США — закрыть для любых российских товаров. «Мир важнее, чем доход»,— добавил украинский лидер.

Кроме этого, он предложил создать «союз ответственных стран» — международную организацию, которая могла бы предотвращать вооруженные конфликты и реагировать в условиях чрезвычайных ситуаций.

Зеленский отметил, что существующие институты, созданные после Второй мировой войны, не работают. По его словам, новая организация не должна ограничивать свою деятельность реагированием на военные угрозы.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Мир
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karuto

Вот и хорошо, что решились. Вот и славно.

nicollaich

Защищать права человека можно и в отдельно взятой России, без членства в СЕ.

tsp

Действительно, есть над чем пошутить.

slavaynin

Это же Россия их закрыла,как и украину.
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