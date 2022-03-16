Зеленский попросил Конгресс США предоставить самолеты и системы ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед американским Конгрессом по видеосвязи и попросил в качестве альтернативы бесполетной зоны над страной поставить самолеты и системы противовоздушной обороны, следует из трансляции на YouTube.

«Мне нужно защитить наше небо и мне нужна ваша помощь», — обратился он к американским конгрессменам, призвав также ввести новые санкции против России, в том числе против всех российских политиков, которые остаются на своих постах.

Зеленский также попросил все американские компании покинуть российский рынок, а порты США — закрыть для любых российских товаров. «Мир важнее, чем доход»,— добавил украинский лидер.

Кроме этого, он предложил создать «союз ответственных стран» — международную организацию, которая могла бы предотвращать вооруженные конфликты и реагировать в условиях чрезвычайных ситуаций.

Зеленский отметил, что существующие институты, созданные после Второй мировой войны, не работают. По его словам, новая организация не должна ограничивать свою деятельность реагированием на военные угрозы.