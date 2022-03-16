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Глобальная модернизация пройдет на заводе Чкалова в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба Минобороны РФ

Новосибирский завод имени Чкалова будут модернизировать, на нем будут выпускать и военную, и гражданскую продукцию, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Я могу подтвердить, что программа модернизации завода Чкалова очень большая, на несколько лет под конкретные проекты и изделия. И с учетом востребованности продукции нашего предприятия в ходе спецоперации, наверное, никаких сомнений по реализации этой программы не может быть», — сказал журналистам Травников.

Он добавил, что завод Чкалова участвует в проектах по производству гражданских самолетов. Это и Superjet, и это МС-21.

«Мы не производим конечную сборку этих изделий, просто масштабы нашего производства не позволяют такие фюзеляжи собирать. Они собираются в Иркутске, в Комсомольске-на-Амуре. Отдельные элементы планера собираются у нас, в Новосибирске. Думаю, что объемы заказов нашего завода в связи со срочной задачей по импортозамещению будут только расти», — сказал губернатор.

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