Токаев предложил Казахстану «мягкое» президентство

Казахстан перейдет от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, сказал президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании к народу страны.
Глава государства заявил, что предлагает программу комплексной модернизации политической системы Казахстана. По словам Токаева, сегодня в Казахстане «все замыкается на президенте» и от этого нужно отходить.
Президентская республика с сильным парламентом «обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», приводит РБК слова Токаева.
Законодательно также предполагается также закрепить запрет ближайшим родственникам президента занимать должности политических госслужащих и руководить компаниями с госучастием.
Токаев отметил, что политическая трансформация нацелена на формирование «честных и справедливых правил игры, искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни».
В январе в Казахстане прошли протесты, переросшие в массовые беспорядки. В итоге было распущено правительство. Экс-президента Нурсултана Назарбаев и его родственников удалили от власти.
Egorka72Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют
karutoВот и хорошо, что решились. Вот и славно.
gtk87Обоссаться и не встать, торренты в помощь, а Украина лишиться выручки. Напугали ежа жопой.
krasprolНу совсем володина не уважают!