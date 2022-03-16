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Токаев предложил Казахстану «мягкое» президентство

Источник:
РБК
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Фото: © Пресс-служба президента России

Казахстан перейдет от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, сказал президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании к народу страны.

Глава государства заявил, что предлагает программу комплексной модернизации политической системы Казахстана. По словам Токаева, сегодня в Казахстане «все замыкается на президенте» и от этого нужно отходить.

Президентская республика с сильным парламентом «обеспечит оптимальный баланс властных институтов и будет способствовать устойчивому развитию страны», приводит РБК слова Токаева.

Законодательно также предполагается также закрепить запрет ближайшим родственникам президента занимать должности политических госслужащих и руководить компаниями с госучастием.

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Токаев отметил, что политическая трансформация нацелена на формирование «честных и справедливых правил игры, искоренение фаворитизма и монополий во всех сферах жизни».

В январе в Казахстане прошли протесты, переросшие в массовые беспорядки. В итоге было распущено правительство. Экс-президента Нурсултана Назарбаев и его родственников удалили от власти.

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Топ комментариев

Egorka72

Ну вот пора газ перекрывать, уголь тоже..... в европах уже весна, к осени дров нарубят- как нибудь перезимуют

karuto

Вот и хорошо, что решились. Вот и славно.

gtk87

Обоссаться и не встать, торренты в помощь, а Украина лишиться выручки. Напугали ежа жопой.

krasprol

Ну совсем володина не уважают!
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