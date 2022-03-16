Опубликован трейлер мультфильма «Суворов: Великое Путешествие»

Киностудия «Союзмультфильм» представила трейлер полнометражного мультфильма «Суворов: Великое Путешествие» и сообщила о новой прокатной дате в России.

Фильм расскажет историю 16-го юноши по имени Гриша, который по воле случая попадает на службу в полк Александра Суворова во время Швейцарского похода. На фоне знаменитых исторических событий развернется захватывающий сюжет, в котором найдется место приключениям, коварным интригам, юмору и даже романтической линии.

В мультфильме задействован «звездный» актерский состав. Роль Александра Суворова озвучил актер Константин Хабенский, певец и шоумен Филипп Киркоров подарил голос главному антагонисту картины – генералу Францу фон Вейротеру.

Других персонажей также озвучат звезды кино и телевидения: Антон Макарский (Гриша), Наталья Быстрова (Соня), Юлия Рутберг (Графиня Владыкина), Анна Ардова (Купчиха Пшеницына).

Выполненный в технике 3D «Суворов: Великое путешествие» рассчитан на семейный просмотр. Премьера картины запланирована на 1 мая.