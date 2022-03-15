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Россия ввела санкции против Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Россия ввела санкции против президента США Джо Байдена, сообщается на сайте МИД РФ. Кроме этого, в черный список попали еще 12 американских чиновников.

Данные меры стали ответом на санкции Запада, введенные после российской операции на Украине. Отмечается, что российские санкции стали «неизбежным следствием крайне русофобского курса», взятого администрацией США.

При этом внешнеполитическое ведомство отмечает, что Россия не отказывается от поддержания официальных связей, если они отвечают ее национальным интересам».

Под санкции попали:

  • госсекретарь Энтони Блинкен
  • глава Пентагона Ллойд Остин
  • председатель комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли
  • помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
  • директор ЦРУ Уильям Бернс
  • пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки
  • заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх
  • директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр
  • сын президента США Хантер Байден
  • бывший кандидат в президенты Хиллари Клинтон
  • первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо
  • президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис

МИД России уточнил, что в ближайшее время черный список может быть расширен. В него планируется включить американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов, которые содействуют разжиганию ненависти к России и введению против нее санкций.

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