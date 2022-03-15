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Технологический вакуум: почему бегут IT‑специалисты?

Источник:
Sibnet.ru
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Санкции лишают российские IT-компании иностранных заказчиков, а наемных специалистов — иностранных работодателей. Готовый IT-бизнес переезжает за границу, число подписчиков тематических каналов про эмиграцию неумолимо растет. Власти, пытаясь остановить бегство, готовят экстренные меры поддержки IT-отрасли. К чему все это приведет?

По оценке Минцифры, в России недосчитывается от 500 тысяч до миллиона IT-специалистов, через шесть лет это число может вырасти до 2 миллионов. Но это данные, собранные до начала спецоперации на Украине и объявления антироссийских санкций...

Тренд на эмиграцию

За две недели с начала военной спецоперации на Украине Россию покинули более 250 тысяч человек, указывал канал «Незыгарь» со ссылкой на дипломатические данные. Это рекордный показатель с 2014 года.

Так, от 8 до 12 тысяч россиян уехало из России в Армению, от 30 до 50 тысяч в Грузию, от 50 до 70 тысяч в Турцию, до 20 тысяч в Финляндию и еще около 14 тысяч в Объединенные Арабские Эмираты.

Общее количество участников самых популярных каналов в Telegram, где IT-специалисты координируют планы по своему отъезду из России, составляет примерно 10 тысяч человек. Например, в русскоязычном чате «IT Georgia» состоит более 2 тысяч подписчиков. Среди других популярных направлений для эмиграции — Грузия, Армения, Турция, Кипр.

При этом до 24 февраля молодые IT-специалисты предпочитали для эмиграции другие страны — США, Великобританию, Германию и Канаду, следует из данных образовательной платформы GeekBrains. Однако в настоящее время переезд за Запад связан с дополнительными трудностями.

Не только наемные специалисты, но и компании также активно исследуют возможность переезда за границу — готового бизнеса, включая сотрудников. Например, руководство «Яндекса» проверяет возможности перевода в Израиль своего российского центра исследований и разработок, в котором работают около 800 человек.

Рынок ждут изменения

Основные факторы, которые подталкивают IT-специалистов к эмиграции — резкое снижение доходов на фоне обрушения рубля, массовый исход из России высокотехнологичных зарубежных компаний, грозящий дефицит оборудования и отказ иностранных заказчиков от работы с российскими разработчиками.

Так, за последние две недели с российского рынка ушли:

  • Microsoft — крупнейший производитель программного и аппаратного обеспечения
  • SAP — немецкий разработчик систем управления предприятием
  • Oracle — разработчик систем для управления базами
  • Cisco — разработчик сетевого оборудования для крупных организаций
  • Cisco Systems Inc — компания по разработке и продаже сетевого оборудования
  • Atlassian — разработчик популярного программного обеспечения
  • Nvidia — разработчик графических процессоров
  • Figma — графический редактор для совместного проектирования сайтов
  • Autodesk — поставщик программного обеспечения для промышленного и гражданского строительства

Уход крупных западных игроков грозит «технологическим вакуумом», который отечественные компании заполнить попросту не смогут. Однако эксперты отмечают, что в сложившейся ситуации есть и плюсы — российские разработчики получили шанс «без боя» завоевать солидную долю освободившегося рынка.

И значительная часть компаний намерена адаптироваться к ситуации. Представители фонда «Сколково» совместно с компанией «Ростелеком-Солар» провели опрос участников конференции Security Startup Welcome Day, согласно которому релоцировать свои проекты за рубеж хотели бы чуть меньше трети российских IT-стартапов, пишет «Коммерсантъ».

Только 11% не видят возможности продолжать деятельность в России, 72% планируют развивать бизнес в России и прогнозируют существенное увеличение спроса на российские технологии на фоне ухода западных компаний из России.

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В свою очередь, государство намерено дополнительно поддержать отечественную IT-индустрию — 2 марта президент Владимир Путин подписал указ, по которому российские IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами.

Кроме этого, сотрудники таких компаний в возрасте до 27 лет при соблюдении определенного ряда условий получат отсрочку от призыва на военную службу. А также смогут взять льготную ипотеку. 

Однако пока неясно, хватит ли таких мер, чтобы остановить утечку мозгов.

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