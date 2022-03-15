Россия упростила процедуру ввоза личных автомобилей

Федеральная таможенная служба России ввела упрощенную процедуру временного ввоза физическими лицами автомобилей для личного пользования.

Режим временного ввоза предусматривает возможность для иностранных граждан ввозить в Россию личный автотранспорт без уплаты налогов и пошлин на срок до одного года, передает агентство «Прайм».

При этом российские граждане в рамках облегченного режима могут ввозить зарегистрированные за рубежом автомобили на общий срок, который не должен превышать шесть месяцев. После этого срока потребуется уплатить необходимые сборы.

По итогам января 2022 года импорт легковых автомобилей в Россию вырос на 39,2%, до 24,9 тысячи машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы России, за этот период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 618 миллионов долларов.