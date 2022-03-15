НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Россия упростила процедуру ввоза личных автомобилей

Источник:
«Прайм»
734 0
Фото: © Sibnet.ru

Федеральная таможенная служба России ввела упрощенную процедуру временного ввоза физическими лицами автомобилей для личного пользования.

Режим временного ввоза предусматривает возможность для иностранных граждан ввозить в Россию личный автотранспорт без уплаты налогов и пошлин на срок до одного года, передает агентство «Прайм».

При этом российские граждане в рамках облегченного режима могут ввозить зарегистрированные за рубежом автомобили на общий срок, который не должен превышать шесть месяцев. После этого срока потребуется уплатить необходимые сборы.

По итогам января 2022 года импорт легковых автомобилей в Россию вырос на 39,2%, до 24,9 тысячи машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы России, за этот период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 618 миллионов долларов.

Еще по теме
«Госуслуги Авто» позволят обжаловать штрафы
Депутаты выступили за послабления в наказании за оставление места ДТП
Штраф за отсутствие техосмотра вырос до 2 тысяч рублей
Вступили в силу новые правила получения справок на права
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли
Обсуждение (0)
О самом главном
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
58
Путин поведал про «колоссальные успехи» СССР в условиях санкций
51
Украина конфискует всю российскую собственность
41
Путин разрешил привлечь на Украину добровольцев с Ближнего Востока
40
Германия откажется от нефти и угля из России
36
Илон Маск вызвал Путина на поединок
Sibnet.Ru