НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко рассказал о цели Запада в борьбе с Россией и Китаем

Источник:
БелТА
389 2
Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события на Украине доказывают, что цель Запада — это устранение России и Китая, как конкурентов.

«Изменение политического курса — это и есть попытка передела сфер влияния в регионе. Очевидно, что конечная цель — Россия, Китай и их устранение как конкурентов на геополитической карте мира. События, которые происходят вокруг Украины, являются прямым тому доказательством», — цитирует агентство БелТА Лукашенко.

По его словам, «вина» Белоруссии лишь в том, что она находится на перекрестке интересов в центре Европы. «Господь взял и поселил нас здесь, в центре Европы. Ни обойти, ни объехать. Кажется, и страна небольшая, но все шли через нее. Спотыкались, падали, поднимались, ползли, но шли», — сказал Лукашенко, напомнив, о событиях 1812 года, Первой мировой, Великой Отечественной войн.

Он отметил, что так будет всегда, потому что «интересы пересекаются через Беларусь». «И нам надо выстроить так политику, чтобы удержать свою страну, как бы ни было трудно», — подчеркнул глава государства.

Еще по теме
Избран новый президент Туркменистана
Киев заявил о скором заключении соглашения с Россией
Белый дом заявил о полном уничтожении российской экономики
Путин указал на варварскую и жестокую акцию ВСУ в Донецке
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Иран нанес ракетный удар по американским объектам
Кремль «потерял» Рамзана Кадырова
Киев намерен получить замороженные российские валютные резервы
Google вводит санкции: как сохранить почту и пароли
Обсуждение (2)
Картина дня
Обвинение попросило для Навального 13 лет колонии
Лукашенко рассказал о цели Запада в борьбе с Россией и Китаем
Евросоюз запустил четвертую волну санкций против России
Россия упростила процедуру ввоза личных автомобилей
О самом главном
Подарки вместо воспитания: как игрушки портят ребенка
Узаконенные «цифровые» слова: как писать правильно?
Стратегический запас: как правильно хранить косметику
Великий пост: календарь питания на семь недель
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Алёна 717832

Экономика России разорвана в клочья! обама, 2015 годЭкономика России полностью уничтожена " пссаки,...

andr71

Украинцы, теперь вы понимаете кто вы для США? Они предлагают на вас сыграть!!! Вы для них предмет ставки...

vad7958

Дурачок,вроде умный а мысли глупые имеет...

mosquito__2010

Позорный шаг со стороны Маска, разочарован. Не понятно правда чего он хочет добиться откровенно, какая...
Sibnet.Ru