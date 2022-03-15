Лукашенко рассказал о цели Запада в борьбе с Россией и Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что события на Украине доказывают, что цель Запада — это устранение России и Китая, как конкурентов.
«Изменение политического курса — это и есть попытка передела сфер влияния в регионе. Очевидно, что конечная цель — Россия, Китай и их устранение как конкурентов на геополитической карте мира. События, которые происходят вокруг Украины, являются прямым тому доказательством», — цитирует агентство БелТА Лукашенко.
По его словам, «вина» Белоруссии лишь в том, что она находится на перекрестке интересов в центре Европы. «Господь взял и поселил нас здесь, в центре Европы. Ни обойти, ни объехать. Кажется, и страна небольшая, но все шли через нее. Спотыкались, падали, поднимались, ползли, но шли», — сказал Лукашенко, напомнив, о событиях 1812 года, Первой мировой, Великой Отечественной войн.
Он отметил, что так будет всегда, потому что «интересы пересекаются через Беларусь». «И нам надо выстроить так политику, чтобы удержать свою страну, как бы ни было трудно», — подчеркнул глава государства.
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