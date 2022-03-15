Фильм Sony Pictures «Ампир V» выйдет в российский прокат

Исторический фильм «Ампир V», дистрибьюцией которого занималась компания Sony Pictures, выпустит компания «Вольга». Договор будет подписан в течение этой недели.
Экранизация романа Виктора Пелевина «Ампир V» выйдет в прокат 31 марта, дистрибьютором выступит компания «Вольга», которая подпишет с Sony Pictures договор о переходе прав на картину, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Ранее Sony Pictures прекратили работу в России из-за ситуации на Украине.
«Ампир V» — социально-сатирическая история о молодом москвиче, в фантастических обстоятельствах превратившемся в вампира и ставшем начальником мира.
По сюжету молодой человек Роман Шторкин, обращенный в вампира Раму, раскрывает заговор элиты: вампиры управляют человечеством, высасывая радость, мечты и деньги. Став частью высшей касты вампиров, герой никак не может разорвать связь с людьми — ведь даже в империи можно потерять голову из-за любви.
По словам продюсера фильма Ивана Засурского, «Ампир V» — это революционный взгляд на общество потребления, красоту за деньги и деньги вместо жизни. В ленте в качестве саундтреков прозвучат песни Бориса Гребенщикова и Филиппа Киркорова.
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