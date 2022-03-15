Haval резко повысит цены на авто российской сборки

Китайская компания Haval в полтора раза повысит цены на автомобили, которые сейчас сходят с конвейера завода в Туле.

Согласно обновленному прайс-листу, цены на модельный ряд бренда в среднем поднимаются на 950–980 тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ». Такое одномоментное подорожание является рекордным в истории российского авторынка.

На модели Haval, которые уже есть на складах дилеров, цены на прошлой неделе выросли на 20%. Это в целом в пределах повышений по остальным брендам. При этом Haval — единственный китайский автомобильный бренд, который наладил сборку в России.

Эксперты отмечают, что обычно производители повышают цены плавно. Так, даже после девальвации в конце 2014 года дистрибуторы и импортеры их сдерживали, «размазывая» рост стоимости.