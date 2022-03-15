Белый дом заявил о полном уничтожении российской экономики

Соединенные Штаты и их союзники наказали Россию за Украину и путем санкций полностью уничтожили российскую экономику, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы полностью сокрушили экономику Путина», — цитирует ТАСС Псаки. По ее словам США также предоставили Украине военную и гуманитарную помощь, поэтому «они могут сопротивляться намного дольше, чем рассчитывало российское руководство».

С подобным утверждением еще в 2015 годы выступал Барак Обама, занимавший тогда пост президента США. Он тогда заявил, что благодаря американским санкциям удалось «разорвать в клочья» экономику России.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.