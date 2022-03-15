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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
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Еще трое военных из Тувы погибли на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Младший сержант Эдуард Билзен, ефрейторы Адыгжы Монгуш и Ромаз Оюн погибли во время спецоперации на Украине, сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

«Наши тувинские парни всегда отличались смелостью. Доблестью и героизмом они доказали это. Поддержал ходатайство руководства 55 мотострелковой бригады о награждении наших ребят орденом Мужества посмертно. Разделяю горе семей погибших солдат», — написал Ховалыг.

В ходе специальной военной операции России на Украине погибли восемь военных из Республики Тыва. Погибшие есть и в других регионах Сибири — в Новосибирской области, в Бурятии, в Красноярском крае.

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на территории Украины.

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Сибирь #Тува #Происшествия
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