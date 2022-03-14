«Госуслуги Авто» позволят обжаловать штрафы

Приложение «Госуслуги Авто» получит новую функцию обжалования штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает Минцифры России.

Обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение 10 дней, ведомство может запросить дополнительные документы.

Для этого нужно зайти в раздел приложения с оплатой штрафов и выбрать штраф, который требуется обжаловать. Если его обжалование возможно, появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования.

Далее потребуется выбрать причину обжалования, загрузить фотографии и видеозаписи, которые подтверждают правоту автолюбителя и дождаться рассмотрения. После завершения рассмотрения пользователю придет уведомление.

«Госуслуги Авто» также позволяют хранить и предъявлять инспекторам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства, записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения, оплатить штрафы ГИБДД, посмотреть историю автомобиля.