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«Госуслуги Авто» позволят обжаловать штрафы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Приложение «Госуслуги Авто» получит новую функцию обжалования штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщает Минцифры России.

Обжаловать онлайн можно только штрафы за нарушения, зафиксированные камерами ГИБДД. Решение об обжаловании принимается в течение 10 дней, ведомство может запросить дополнительные документы.

Для этого нужно зайти в раздел приложения с оплатой штрафов и выбрать штраф, который требуется обжаловать. Если его обжалование возможно, появится соответствующая кнопка и информация о сроках обжалования.

Далее потребуется выбрать причину обжалования, загрузить фотографии и видеозаписи, которые подтверждают правоту автолюбителя и дождаться рассмотрения. После завершения рассмотрения пользователю придет уведомление.

«Госуслуги Авто» также позволяют хранить и предъявлять инспекторам ГИБДД цифровую копию свидетельства о регистрации транспортного средства, записаться на регистрацию автомобиля и замену водительского удостоверения, оплатить штрафы ГИБДД, посмотреть историю автомобиля.

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Топ комментариев

c2h5oh76

очень героически, уникальная тактика у них, ВСУ наступает, взрывая перед собой мосты

ponhik78

А их и не берут пока. Обходят, блокируют и идут дальше.

sib_man9

а ведь такие бодрые были в самолете, обещали всех наказать

mosquito__2010

Те 180 наемников с кучей оружия которых одним разом по Львовской области под развалинами дома похоронили...
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